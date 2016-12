Para Prezydencka wspiera WOŚP. Jakie przedmioty przekazano na aukcję?

Od wielu lat osoby publiczne, w tym również sportowcy, aktorzy czy politycy, przekazują różnego rodzaju przedmioty na specjalne aukcje WOŚP. W tym roku można wylicytować m.in. quad Rafała Sonika, złoty medal Mistrzostw Europy przekazany przez reprezentację polskich siatkarzy czy też rakietę z autografem Agnieszki Radwańskiej. Podobnie jak w ubiegłym roku w zbiórkę włączyła się również para prezydencka. Marek Magierowski poinformował na swoim profilu na Twitterze, że prezydent Andrzej Duda przekazał na licytację spinki do mankietów, natomiast Pierwsza Dama postanowiła zaangażować się w akcję poprzez oddanie na aukcję słynnego zdjęcia, które zostało wykonane przez Jacka Łabędzkiego podczas Światowych Dni Młodzieży. Po przywitaniu papieża Franciszka na krakowskim lotnisku w Balicach, Agata Kornhauser-Duda w zabawny sposób przywitała się z biskupami. Uchwycony na zdjęciu moment wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych. Fotografia była wielokrotnie wykorzystywana jako tło do internetowych memów. Zdjęcie przekazane na aukcję WOŚP przez Pierwszą Damę opatrzono dodatkowo podpisem„Z uśmiechem, Agata Kornhauser-Duda”. W komentarzach, które pojawiły się na Twitterze internauci chwalili dystans do siebie oraz poczucie humoru Pierwszej Damy.

Finał WOŚP, który odbędzie się 15 stycznia 2016 roku będzie 25. finałem akcji. Zebrane środki mają być przeznaczone na „ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom”. Po raz pierwszy nie będzie on na żywo transmitowany na antenach TVP. Współpracę zadeklarowała stacja TVN24.