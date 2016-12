Wicepremier Gowin przeprosił rodzinę Kulczyków

18 maja 2016 roku wicepremier Jarosław Gowin zasugerował na antenie TVP, że doniesienia o śmierci Jana Kulczyka miały być jedynie pogłoską medialną, natomiast w rzeczywistości biznesmen miał się ukrywać przed światem. Na krótkim filmiku, który został umieszczony na profilu Jarosława Gowina na portalu Yotube, polityk Prawa i Sprawiedliwości przeprosił za swoje słowa.

„W dniu 18 maja 2016 roku w trakcie audycji Polityka przy kawie wyemitowanej w programie pierwszym Telewizji Polskiej, wypowiedziałem słowa, które mogą zostać odebrane przez widzów jako sugestie o istnieniu rzekomych związków Pana Jana Kulczyka z >>szemraną częścią biznesu<<” – powiedział wiceminister. Jarosław Gowin przyznał, że „dalsza część jego wypowiedzi sprawiała wrażenie, że posiada on powody do powątpiewania w rzeczywistość śmierci Pana Jana Kulczyka”. „Nie miałem intencji ani racji do formułowania takich zarzutów i podejrzeń. Ubolewam z powodu zaistniałej sytuacji i kieruję przeprosiny do Pani Dominiki Kulczyk i Pana Sebastiana Kulczyka” – podkreślił wicepremier.

Jan Kulczyk zmarł w wieku 65 lat. Przyczyną śmierci najbogatszego polskiego przedsiębiorcy były powikłania pooperacyjne. Z majątkiem wycenianym na 16 mld zł Kulczyk od wielu lat był najbogatszym Polakiem i zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost".