Jest stenogram z posiedzenia w Sali Kolumnowej. Problemy marszałka z przyciskaniem i guzikami. „Proszę nacisnąć... samą rękę”

Na początku części posiedzenia w Sali Kolumnowej marszałek poinformował o podzieleniu sali na dziesięć sektorów. W każdym sektorze głosy liczyć miał jeden poseł wyznaczony na sekretarza. Zostali nimi: Piotr Łukasz Babiarz, Elżbieta Borowska, Marcin Duszka, Małgorzata Golińska, Krzysztof Kubów, Daniel Milewski, Piotr Olszówka, Łukasz Schreiber, Artur Soboń oraz Krystian Soboń.

Chwilę po wyznaczeniu sekretarza poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras próbował złożyć wniosek formalny oraz sprzeciw. Marek Kuchciński nie reagował jednak na jego słowa. Następnie marszałek poinformował, że na wniosek Jacka Sasina posłowie mają rozstrzygnąć czy zgadzają się na głosowanie poprawek zebranych w bloki. Wtedy po raz pierwszy prowadzący obrady chciał, by politycy naciskali przycisk, mimo że wcześniej poinformował o głosowaniu poprzez podniesie ręki.

Po ogłoszeniu wyniku głosowania, Marek Kuchciński nie reagował na sprzeciwy i wnioski formalne zgłaszane przez Sławomira Nitrasa i Joannę Muchę. To także wtedy zaczęły się docinki z sali pod adresem opozycji oraz kwestionowanie m.in. przez Sławomira Nitrasa, Joannę Muchę oraz Paulinę Henning-Kloskę (Nowoczesna) faktu, czy na sali znajduje się kworum. Jedyną reakcją na protesty opozycji była prośba marszałka o ucieszenie się. Politycy opozycji podnosili, że PiS „podstawia fałszywe osoby, aby uzyskać kworum”.

Podczas kolejnych głosowań marszałkowi zaczęły udzielać się emocje – prosił posłów o korzystanie z przycisków do głosowania, mimo że urządzeń nie było na sali, co wywoływało ogólną wesołość posłów.

Po raz pierwszy marszałek chciał, by posłowie naciskali przyciski w trakcie głosowania nad tzw. ustawą dezubekizacyjną (po jej przyjęciu posłowie Pis skandowali: „Precz z komuną” oraz odśpiewali hymn państwowy.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosków o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć... (Wesołość na sali) Bez naciskania, chodzi o samą rękę. (Wesołość na sali)

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek od 1. do 3. oraz wniosków mniejszości od 1. do 15., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk (Wesołość na sali), przepraszam, zechce podnieść rękę.

W trakcie głosowania nad poprawki do ustawy, która ma poprawić otoczenie prawne dla przedsiębiorców, poseł PSL Zbigniew Sosnowski próbował zabrać głos, jednak nie został dopuszczony do stołu prezydialnego. Jeden ze zgromadzonych na sali zadał mu pytanie (co zostało zawarte w stenogramie – red.): „Po cholerę.”, gdy polityk chciał przejść do przodu. W rozmowie z Wprost.pl Andżelika Możdzanowska odniosła się do tego incydentu i wskazała, że to polityk PSL złożył jedyny formalny protest wobec sposobu prowadzeni obrad.

Kolejne problemy ze sposobem głosowania marszałek Sejmu miał przy głosowaniu nad ustawą o nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawek 1. i 2., zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. (Głos z sali: Guzik w marynarce.) Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę, właściwie już bez przycisku.

Przykład pomyłki marszałka w trakcie głosowania nad zmianą przepisów dotyczących ochrony zasobów naturalnych i leśnictwa.

Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie projektu ustawy w całości, zechce podnieść rękę i nacisnąć... bez naciskania. (Wesołość na sali) Proszę podnieść rękę. (Gwar na sali)

W trakcie ostatniego głosowania na posiedzeniu 16 grudnia również pojawił się wątek przyciskania guzika, którego nie ma.

Kto z pań i panów posłów jest za odrzuceniem poprawek od 1. do 16., zechce podnieść rękę i nacisnąć... samą rękę. (Wesołość na sali)

