Borusewicz do PiS: Czy wy się szykujecie do konfrontacji? Bo my się nie szykujemy do konfrontacji

Na początku swojego przemówienia marszałek Borusewicz skomentował przyjęte w piątek w Sejmie projekty ustaw, którymi we wtorek zajmuje się Senat. – Ustawy przegłosowane w sali kolumnowej w mojej ocenie nie istnieją. Mają poważną wadę prawną, gdyż były uchwalane poza salą sejmową, niezgodnie z regulaminem Sejmu i w końcu nie wiemy dokładnie kto jak głosował. W Sejmie wszystkie głosowania tego typu są jawne. Każdy poseł naciskając przycisk do głosowania informuje jak głosował – mówił.

– Na to posiedzenie nie dopuszczono także mediów. Wyborcy nie mają informacji o tym, jak głosowano. Poprawki przy tym głosowaniu grupowano, to również niezgodne z regulaminem – zwracał uwagę. Przypomniał również o obecnych wciąż na sali plenarnej przedstawicielach PO. – Obecni w Sejmie posłowie są nadal gotowi do procedowania, bo słusznie zakładają, że nastąpiła jedynie przerwa. Oni nadal czekają, aby te poprawki procedować.

Kto broni ubeków?

– No jak można tak mówić, że chcemy uchronić esbeków? Kiedy w Senacie jest Jan Rulewski - działacz pierwszej Solidarności i podziemia, Anna Sztark - podobnie działacz Solidarności i podziemia, Sławomir Rybicki - działacz Solidarności i podziemia, a wcześniej działacz opozycji demokratycznej w Gdańsku. Jak można nas o to oskarżać, o co wy nas oskarżacie? Czy można tak manipulować opinią publiczną? – pytał wicemarszałek Senatu.

Borusewicz, jako działacz opozycji z czasów PRL, krytykował dziś w Senacie polityków PiS-u, którzy zarzucają posłom Platformy trzymanie strony komunistów. – Jest nadużyciem propagandowe mówienie do nas: „bronicie ubeków”. To jest nieprawda, to jest kłamstwo – podkreślał. – Ja głosowałbym za tą ustawą (chodzi o ustawę dezubekizacyjną - red.) po poprawkach, które zostały wprowadzone. Bo ta ustawa po poprawkach była lepsza. – Tak, chciałem poprzeć tę ustawę, ale nie poprę. Nie będę głosował. Bo inaczej poparłbym to, co zrobiliście w Sejmie – stwierdził.

Poważny kryzys parlamentarny

– To jest problem. Doprowadziliście do kryzysu parlamentarnego. Rozwaliliście Trybunał Konstytucyjny, rozwaliliście obiektywność przekazu radia i telewizji, rozwalacie teraz kolejne rzeczy, no i w tej chwili doprowadziliście do tego, że jest poważny kryzys parlamentarny. Wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę – mówił. – Nakręcacie jeszcze ten kryzys. Bo po co ta policja, po co żandarmeria na terenie Sejmu? Wystarczy straż marszałkowska. Czy wy się szykujecie do konfrontacji? My się nie szykujemy do konfrontacji – zaznaczał.

– Ta ustawa nie została przegłosowana przez Sejm, gdyż sposób jej procedowania był bezprawny. Co za tym idzie, także bezprawne jest procedowanie nad nią dzisiaj w Senacie. I na tym skończę. Takie jest moje stanowisko. To wy stworzyliście ten poważny problem i tylko wy macie możliwość wyjścia z tego kryzysu. Bo to wy macie większość, wy decydujecie, wy macie marszałków – zakończył swoje przemówienie Borusewicz.