Klub PO podjął decyzję w sprawie kontynuacji protestu w Sejmie

Podczas posiedzenia klubu PO politycy tej partii podjęli decyzję o przedłużeniu protestu i pozostaniu na Sali Plenarnej w Sejmie. O kontynuacji protestu poinformowała na swoim profilu na Twitterze posłanka Agnieszka Pomaska. Ponadto, na czwartek 22 grudnia zapowiedziano kolejne posiedzenie klubu Platformy Obywatelskiej, podczas którego zostanie podjęta decyzja odnośnie ewentualnej dalszej kontynuacji protestu. – Zostaliśmy poinformowani przez Straż Marszałkowską, że nie powinniśmy tu być. Nic sobie z tego nie robimy, opozycja dalej jest na sali – powiedział poseł PO Rafał Trzaskowski. Kinga Gajewska z Platformy Obywatelskiej poinformowała w rozmowie z RMF FM, że marszałek Marek Kuchciński wyłączył światło i ogrzewanie na sali plenarnej. Jak mówią posłowie - włączono światło, jednak ogrzewania nadal nie ma.

„Będziemy protestować aż do skutku”

Na Sali Plenarnej przebywają również politycy Nowoczesnej. – Kolejny dzień siedzimy w tej ciemnej sali, ale to pokazuje, że ten protest jest skuteczny, dziennikarze wrócili do Sejmu. Teraz naszym głównym zadaniem jest to, aby zmusić PiS do tego, żeby na Sali Plenarnej rozpocząć debatę o ustawie budżetowej. Jeśli nie będą tego chcieli robić, będziemy protestować aż do skutku – powiedział lider ugrupowania Ryszard Petru.

– Jestem zwolennikiem tego, byśmy na Wigilię byli w spokoju. Optymalnym rozwiązaniem byłoby ustalenie z drugą stroną nici porozumienia. Ze strony PiS nie ma żadnej rozmowy. Jak się nie prowadzi rozmowy, to trudno o ustalenia – dodał na antenie TVN 24 Ryszard Petru. Polityk poinformował, że planuje spotkać się z Grzegorzem Schetyną. – Będę proponował działania, które okażą się skuteczne w dłuższym okresie czasu. Jeśli PiS będzie dalej eskalować, to zostaniemy. Musimy dać mocny opór. Ważne, aby następne posiedzenie Sejmu uzupełnić o debatę budżetową – tłumaczył.