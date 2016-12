Prokuratura chce ujawnienia akt sprawy Piniora. Powołuje się na „ważny interes publiczny”

„Sąd Okręgowy w Poznaniu podzielił argumenty prokuratury podniesione w zażaleniu, że zebrane w tej sprawie dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanych przestępstw korupcyjnych. W swoim uzasadnieniu sąd stwierdził m.in., że przekazywanie pieniędzy pomiędzy podejrzanymi, w tym z inicjatywy byłego senatora RP, nie można uznać za „pożyczki”. Sąd uznał jednak, że na tym etapie postępowania nie ma potrzeby stosowania tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych” – czytamy w komunikacie prokuratury.

We wtorek 20 grudnia 2016 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu po rozpoznaniu zażalenia Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu podjął decyzję o odmowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanych o przestępstwa korupcyjne: byłego senatora RP Józefa Piniora, jego asystenta Jarosława W. i przedsiębiorcy Krystiana S.

„Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu wystąpi do Prokuratora Generalnego, na podstawie art. 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawa o prokuraturze, o rozważenie ujawnienia informacji z toczącego się postępowania przeciwko podejrzanym w tej sprawie z uwagi na ważny interes publiczny polegający na zobiektywizowanej potrzebie społecznej uzyskiwania rzetelnej informacji o działalności prokuratury” – informuje Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.

Akcja prokuratury

Funkcjonariusze wrocławskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali jedenaście osób, w tym byłego senatora RP VIII kadencji Józefa Piniora oraz Jarosława W. – asystenta senatora, podającego się za dyrektora biura senatorskiego. Zatrzymania są efektem postępowania prowadzonego od 2015 roku przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, na zlecenie ówczesnej Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu. Sprawa ma związek z korupcją.

Józef Pinior jest podejrzany o przyjęcie kwoty 40 tys. zł w zamian za „załatwienie w różnych instytucjach korzystnego rozstrzygnięcia spraw” jednego z biznesmenów. Oprócz tego, jak wymienia Radio ZET, usłyszał też zarzut powoływania się na wpływy w instytucjach samorządowych i państwowych oraz przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 6 tys. zł.

Poparcie dla Piniora

W zarzuty kierowane pod adresem Józefa Piniora nie wierzą jego koledzy z "Solidarności" Karol Modzelewski i Janusz Pałubicki, którzy publicznie poparli starego przyjaciela. Modzelewski to polski historyk, opozycjonista w czasach PRL oraz kawaler Orderu Orła Białego. W latach '80 trafił do więzienia z zarzutem próby obalenia ustroju za zaangażowanie w działanie Solidarności. Pałubicki, który w rządzie Jerzego Buzka pracował jako minister-koordynator służb specjalnych, w okresie PRL był działaczem opozycji. Za swoją działalność trafił na cztery lata do więzienia, gdzie prowadził strajk głodowy.