Apel z Kukiz'15: Poseł PO niesłusznie zawieszony. Przeprowadźmy ponowne głosowanie

Piotr Apel wskazał na dwa zwalczające się polityczne plemiona: PiS po jednej stronie oraz PO z Nowoczesną po drugiej. Jego zdaniem Kukiz'15 może poprowadzić mediacje pomiędzy oboma grupami i doprowadzić do zakończenia kryzysu parlamentarnego, zapoczątkowanego 16 grudnia przez marszałka Kuchcińskiego. Podkreślając swoją bezstronność przyznał jednak, że to do PiS należy wykonanie kolejnego ruchu. – Poseł PO Michał Szczerba został niestety niesłusznie zawieszony przez marszałka Sejmu. Powinniśmy również przeprowadzić reasumpcję głosowania. Nie chcę, żeby przez najbliższe pół roku politycy dyskutowali, czy ostatnie głosowanie było legalne, czy nie – zaznaczał. – Decyzja Kuchcińskiego była po prostu zła. Politycy, którym nie patrzy się na ręce, odlatują coraz wyżej – ocenił.

Mimo iż dostrzega problem, nie zamierza przyłączać się do opozycji protestującej na sali plenarnej Sejmu i domagającej się kontynuowania obrad. – Posłowie Kukiz’15 nie będą w święta protestować. Spędzimy ten czas z rodzinami. Ten konflikt, który narasta, ta polityka plemienna może się źle skończyć – powiedział. Dodał, że temperatura konfliktu w polskiej polityce jest w tym momencie stanowczo zbyt wysoka. – Agresja w mediach społecznościowych, która pojawia się ze strony KOD-u w stosunku do Kukiz’15 pokazuje, jak bardzo wkręceni zostali ludzie. Nie chcemy brać udziału w wojnie polsko-polskiej. Stajemy tam, gdzie większość Polaków, czyli po stronie spokoju. Chcemy merytorycznej pracy i rozmowy o Polsce – zapewniał.