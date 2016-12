Budowa problematycznej kopalni wstrzymana. Powodem unikatowe odkrycie archeologiczne

Mieszkańcy wschodniej Wielkopolski od dłuższego czasu protestują przeciwko powstaniu odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w Ościsłowie. Swój sprzeciw zgłaszają zarówno ekolodzy, jak i okoliczni rolnicy, którzy skarżą się m.in. na wysuszenie gruntów. Po stronie inwestycji opowiadają się z kolei politycy oraz inwestorzy, wspierani przez ministra rolnictwa, który pozwolił na odrolnienie gruntów na omawianym terenie. Ze względu na niedawne odkrycie, do sporu włączą się jeszcze archeolodzy.

Okazało się, że na terenie budowy kopalni znajdują się kurhany sprzed kilku tysięcy lat. Naukowcy z Muzeum Okręgowego w Koninie szacują ich wiek nawet na 5,5 tys. lat. – To 15 podłużnych kurhanów, każdy ma ok. 70 m, ułożonych obok siebie w układzie szeregowym, w czterech grupach. Zbudowała je ludność tzw. kultury pucharów lejkowatych. Jest też kilka okrągłych kurhanów. Trochę młodszych, bo sprzed 3 tys. lat, z epoki brązu, zbudowanych przez ludność kultury łużyckiej – opisywał znalezisko archeolog Krzysztof Gorczyca. Jego zdaniem odkryte groby trzeba poddać ochronie i wpisać do rejestru zabytków, aby w przyszłości móc odtworzyć historię tych ziem.

Podobnego zdania jest Anna Skrzeczyńska z wydziału ds. zabytków archeologicznych WKZ w Poznaniu. W rozmowie z TVN 24 poinformowała, że procedura wpisania dawnego cmentarza do rejestru zabytków zostanie uruchomiona jeszcze przed końcem miesiąca. Taki ruch może istotnie wpłynąć na plany stworzenia kopalni. Inwestorzy mogą w tej sprawie odwołać się jeszcze tylko do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Decyzja ministra Piotra Glińskiego w tej sprawie mogłaby rozwiać ostatnie wątpliwości i zapoczątkować, lub zakończyć inwestycję.