Prezydent podpisał sześć ustaw, w tym poprawki do budżetu

Nowelizacja ustawy okołobudżetowej na 2016 rok

W myśl dodanego przepisu, w przypadku utworzenia w roku 2016 rezerwy celowej z kwoty wydatków zablokowanych na podstawie ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na zakup dóbr kultury, w tym zabytków, oraz praw do dóbr kultury o szczególnym znaczeniu dla Państwa Polskiego i dziedzictwa kulturowego nie stosuje się przepisu ustawy o finansach publicznych zobowiązującego Ministra Finansów do uzyskania pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu na utworzenie nowej rezerwy celowej i przeniesienie do niej kwoty zablokowanych wydatków.

Ponadto ustawa ustanawia dłuższy termin do dokonania podziału rezerw celowych niż przewiduje to ustawa o finansach publicznych. W myśl wprowadzonej regulacji, podziału wskazanej rezerwy celowej będzie mógł dokonać minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 r.

Nowelizacja budżetu na 2016 rok

Ustawa o finansach publicznych normuje instytucję blokowania wydatków budżetowych, czyli okresowy lub obowiązujący do końca roku zakaz dysponowania częścią lub całością planowanych wydatków. Jednocześnie akt ten w sposób wyczerpujący określa przesłanki uruchomienia procedury blokowania planowanych wydatków budżetowych, zaliczając do nich: niegospodarność w określonych jednostkach, opóźnienia w realizacji zadań, nadmiar posiadanych środków oraz naruszenie zasad gospodarki finansowej obowiązujących w toku wykonywania budżetu państwa.

Do blokowania wydatków budżetowych zostali upoważnieni dysponenci części budżetowych, przy czym kompetencje Ministra Finansów, z uwagi na jego wiodącą rolę w procesie wykonywania budżetu, unormowano w sposób szczególny. Minister Finansów jest upoważniony do blokowania wydatków w zakresie całego budżetu państwa, z wyjątkiem wydatków podmiotów korzystających z tzw. autonomii budżetowej. W myśl przepisów ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów może również, po uzyskaniu pozytywnej opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu, utworzyć nową rezerwę celową i przenieść do niej kwoty wydatków zablokowane w wyniku stwierdzenia opóźnień w realizacji zadań lub nadmiaru posiadanych środków. Rezerwę przeznacza się na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa lub na cele osobno wskazane w ustawie budżetowej.

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Ustawa nowelizuje 10 ustaw i wprowadza istotne zmiany, wśród których najistotniejsze dotyczą statusu sędziego. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. wprowadza m.in. zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów, eliminuje wątpliwości co do charakteru odpowiedzialności za umyślne podanie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym składanym przez sędziów sądów powszechnych, wydłuża okresy przedawnienia karalności za popełnione przez sędziów przewinienia dyscyplinarne, rozszerza katalog kar dyscyplinarnych wymierzanych sędziom poprzez dodanie nowej kary - obniżenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5 proc.-20 proc. na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat oraz ustala zasady wymierzania kary łącznej w razie jednoczesnego karania sędziego za kilka przewinień dyscyplinarnych.

Podatek od sprzedaży detalicznej

Uchwalona obecnie ustawa zakłada, iż przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będą stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie będą miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. – grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi przesunięcie w czasie rozpoczęcia stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r.

Ochrona zwierząt

Ustawa z dnia 15 listopada 2016 r. umożliwia radom gmin uwzględnianie w „Programach opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” kwestii sterylizacji albo kastracji zwierząt, które nie są bezdomne i nie przebywają w schroniskach dla zwierząt. Zgodnie z art. 11a ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie przyrody (po zmianie) – program uchwalany przez radę gminy będzie mógł obejmować plan sterylizacji lub kastracji zwierząt w gminie, przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod których opieką zwierzęta pozostają.

Powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawa wprowadza nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Obrony Terytorialnej, którymi kierować będzie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wprowadzany jest nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, którą pełnią żołnierze Obrony Terytorialnej. Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od roku do sześciu lat. Służba wojskowa w nowym rodzaju wojsk pełniona będzie jako służba rotacyjna, co najmniej raz w miesiącu przez 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jako służba dyspozycyjna. Czas służby rotacyjnej będzie okresem służby pełnionej w strukturach jednostki wojskowej na określonym stanowisku służbowym. Żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący służbę dyspozycyjnie, poza jednostką wojskową, pozostaje w gotowości do służby pełnionej rotacyjnie w wyznaczonym terminie. Terytorialną służbę wojskową będą mogły pełnić również osoby posiadające kategorię zdrowia D, pozwoli to rekrutować również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, które nie mają kategorii zdrowia A.

Żołnierze Obrony Terytorialnej, którzy wcześniej nie pełnili służby wojskowej, będą kierowani na przeszkolenie wojskowe trwające 16 dni (można je przeprowadzić, w uzasadnionych przypadkach, w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy), po którym nastąpi złożenie przysięgi wojskowej. Ustawa przewiduje pierwszeństwo służby w Wojskach Obrony Terytorialnej dla członków organizacji proobronnych i absolwentów klas wojskowych. Określa także świadczenia i uposażenie, które przysługiwać będzie żołnierzom OT.

Ustawa wskazuje również zadania Wojsk Obrony Terytorialnej, które obejmują m.in. udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochronie mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu lub ochronie zdrowia i życia ludzkiego, udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także współdziałanie z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.