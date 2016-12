Petru: PiS straszy nas więzieniem

– PiS wyciąga rękę, a jednocześnie straszy więzieniem. Nazywa nasze działania działalnością przestępczą – powiedział Petru. Skomentował w ten sposób słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który podczas konferencji prasowej zwrócił się do mediów, by relacjonowały wydarzenia z Sejmu zgodnie z prawdą. Prawda, jego zdaniem, brzmi tak, że opozycja łamie prawo.

– Jeśli PiS chce okazać dobrą wolę to niech wycofa policję sprzed Sejmu i zlikwiduje barierki. Oczekuję dzisiaj spotkania z posłem Kaczyńskim, jeśli do niego nie dojdzie to będzie oznaczać, że wyciągniętej ręki przez PiS jest pustym gestem. Nie widzę jakiejkolwiek chęci w PiS w dążeniu do normalności. Z przerażeniem stwierdzam, że Polska będzie pogrążała się w chaosie – wskazał Petru. Lider Nowoczesnej podkreślił, że jego formacje będzie kontynuowała protest w sytuacji, w której parlament przyjął ustawę budżetową niezgodnie z prawem, a marszałek Sejmu nie dopuszcza możliwości powtórzenia głosowania.

Petru odrzucił także możliwość powołania funkcji lidera opozycji, co po raz kolejny zasugerował Jarosław Kaczyński. – PiS powinien się zająć sobą, a nie opozycją. Razem z PO koordynujemy działania związane z protestem. W fundamentalnych kwestiach, jeżeli wymaga tego racja stanu współpracujemy. Mamy apel do posła Kaczyńskiego, aby się już nami nie zajmował i nie urządzał nam życia.