Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach pedofila z Tych

Śledztwo, które prowadzą funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Tychach pod kierownictwem prokuratury, dotyczy składania propozycji o charakterze seksualnym nieletniej dziewczynce. Na podstawie zeznań pokrzywdzonej, w trakcie czynności sporządzony został portret pamięciowy sprawcy, który został opublikowany za zgodą prokuratora. Do tej pory w toku śledztw udało się ustalić, że sprawcą jest mężczyzna był grubszej postury. Ma on około 180 cm wzrostu i waży ponad 90 kg.

Sporządzony porter pamięciowy wskazuje, że sprawca nie ma zarostu. Jego cecha charakterystyczna yo przerwa między zębami - dwoma górnymi jedynkami. W dniu, w którym doszło do zdarzenia, był ubrany był na czarno. Poszkodowana dziewczynka podkreśliła, że poruszał się on na rowerze, do którego przymocowane były po bokach tzw. sakwy.

Wszystkie osoby mogące pomóc w zidentyfikowaniu mężczyzny proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Tychach pod numerem telefonu (32) 32- 56- 200 bądź numerami alarmowymi 997 oraz 112.