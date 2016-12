Owsiak dziękuje parze prezydenckiej za wsparcie WOŚP. I publikuje nietypowy apel

Para prezydencka, podobnie jak w ubiegłym roku, włączyła się w specjalne aukcje Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pierwsza Dama postanowiła zaangażować się w akcję poprzez oddanie na aukcję słynnego zdjęcia, które zostało wykonane przez Jacka Łabędzkiego podczas ŚDM, natomiast prezydent Andrzej Duda przekazał na licytację spinki do mankietów.

Za zaangażowanie w akcję prezydentowi i Pierwszej Damie podziękował Jurek Owsiak. „Otrzymaliśmy od Pana i Pana małżonki, przedmioty na licytację dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję! (...) Dyrektor Biura Prasowego Pańskiej Kancelarii zdobył się na pogodny komentarz związany z przekazaniem Państwa darów. Podtrzymując tę narrację przyznam Panu, że dla mnie jest Pan bohaterem jednej z moich ulubionych piosenek, wykonywanej przez naszych przyjaciół z zespołu Enej – „Nocą, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię…”. Tak głównie kojarzę Pana pracę, która – tak jak u mnie – nie ma trybu ośmiogodzinnego” – napisał Owsiak. Organizator WOŚP wyraził też nadzieję, że dary od pary prezydenckiej przekują się na konkretną pomoc dla dzieci i seniorów podczas 25. finału WOŚP.

Apel Owsiaka

Korzystając z okazji – jak pisał Owsiak – postanowił napomknąć prezydentowi o problemie, który ostatnio go nurtuje. Przywołał historię 30-latka z zespołem Downa, którym opiekuje się jego 70-letnia matka. „Syn uczęszcza na tzw. terapię zajęciową do ośrodka prowadzonego przez katolicką organizację. (...) Codzienność tego ośrodka to trwoga o jego byt. Od lat każdego dnia zatroskani rodzice i opiekunowie obawiają się, że to może być ostatni jego miesiąc” – opisuje Owsiak i dodaje, że to właśnie troska o przyszłość syna najbardziej nurtuje 70-latkę. „Bo przecież właśnie o te dzieci przedstawiciele Pańskiego środowiska ideowego chcą jeszcze bardziej niż do tej pory zadbać. Oby się tak stało” – pisze Owsiak.

Stąd też, Owsiak stwierdza, że właśnie w takich przypadkach, jak ten opisany przez niego, organizacje pozarządowe i pomocowe, „w takich sprawach robią najwięcej”. „Jeśli więc nocą zobaczy Pan na swoim biurku nową ustawę związaną z organizacjami pozarządowymi, już teraz proszę, a wręcz zaklinam – niech się Pan nad tym pochyli, przeczyta, jeszcze raz przeczyta, naradzi się z Małżonką i pomyśli o tym, że dziś globalne korzyści dla Polski z działań organizacji pozarządowych są bezsprzeczne, a przykład WOŚP udowadnia też, że ludzka siła w pomaganiu jest siłą ogromną. Nie można jej stracić, bo ta siła jest nadzieją także dla Pani z Warszawy, która chciałaby być spokojna o losy jej syna” – kończy Owsiak.