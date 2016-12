Wyciekły instrukcje dla posłów PiS. Są nawet zalecenia, jak komentować uśmiech prezesa

Dokument, do którego dotarł „Super Express”, powstał 19 grudnia i liczy siedem stron. Politycy Prawa i Sprawiedliwości są w nim instruowani, jak mają mówić w sprawie wydarzeń z Sejmu z 16 grudnia, w jaki sposób należy krytykować opozycję oraz jak wyjaśniać uśmiech prezesa PiS.

„Uśmiech na pewno nie schodzi od piątku z ust liderów opozycji, bo za pomocą medialnych manipulacji próbują destabilizować państwo. Prezes PiS uśmiechał się, bo na tę ilość kłamstw i obelg, jaka wylała się na niego w piątkowy wieczór, nie mogło być innej reakcji. Cynizm PO i Nowoczesnej jest przerażający” – czytamy w cytowanym przez „SE” fragmencie instrukcji.

Z kolei polityczni przeciwnicy mają być krytykowani w następujący sposób: „Zapomnieli, że trzeba szanować innych. Krzyk, sianie zamętu, destabilizacja to metody, które stały się narzędziem PO i PSL”. Oprócz tego, w instrukcji zawarto polecenie, by przypominać, że posiedzenie Sejmu w Sali Kolumnowej było legalne. Zaznaczono też, by przypominać o obietnicach, z których wywiązała się partia.

„Tak robi każda partia”

Z takiej praktyki, tzw. „przekazów dnia”, korzystała w przeszłości np. Platforma Obywatelska, która była ostro krytykowana za takie działania przez PiS. W przypadku Platformy mowa była o „Oficjalnych Stanowiskach”, które – jak wówczas argumentowano – miały pełnić wyłącznie rolę informacyjną.

O komentarz do sprawy został poproszony europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. W rozmowie z Wirtualną Polską, która także podjęła temat „przekazów dnia”, powiedział, że takie rozwiązania „służą zborności przekazu partii”. – To normalne informacje. Tak robi każda partia, a jeśli nie, to robi źle i nie świadczy to dobrze o jej profesjonalizmie. Bez tego posłowie wypowiadają się od Sasa do Lasa – mówił Kuźmiuk.