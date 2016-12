Marek Jurek: Trybunał Konstytucyjny został zdewastowany

Prezydent powołał na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską. W środę podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda wręczył sędziemu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej akt powołania na prezesa TK. W opinii Marka Jurka „wczoraj skończył się czas, w którym Andrzej Duda mógł interweniować w sprawie Trybunału Konstytucyjnego”. – Istnieje TK jako urząd konstytucyjny i jego autorytet powinien zostać odbudowany – przyznał.

W poniedziałek 19 grudnia w Dzienniku Ustaw"opublikowane zostały trzy ustawy: o organizacji i trybie postępowania przed TK, o statusie sędziów TK oraz przepisy wprowadzające te ustawy. Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans przekazał, że KE nie porzuca sprawy Polski i Trybunału Konstytucyjnego. – W świetle tych ustaw (o TK – red.), problemy, o których informowaliśmy kiedyś, nie zostały rozwiązane – mówił Timmermans. Podkreślił, że jeżeli rozmowy z Warszawą nie przyniosą rozstrzygnięcia, to Komisja Europejska może „spojrzeć na inne opcje”.

– PiS nie powinien w ogóle odpowiadać na pytania Komisji Europejskiej, która wychodzi poza swoje kompetencje, grożąc palcem polskiej władzy w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. KE faktami dokonanymi próbuje przypisać sobie prawa, których nie ma – stwierdził polityk. Zdaniek europosła „KE jeżeli chodzi o zarzuty wobec państwa, że nie przestrzegamy wartości, ma takie sama prawa jak Parlament Europejski”. – Sugerowanie, że musimy ich słuchać, bo od nich wiele zależy, to jest szantaż – dodał.

Zdaniem Marka Jurka „Trybunał Konstytucyjny został zdewastowany, ale to Polsce powinno zależeć na odbudowaniu jego renomy”. – Zdewastowanie jego autorytetu szkodzi nam – zaznaczył. W opinii polityka „PiS powinien się wytłumaczyć, ale nie przed Komisją Europejską”. – To jakbyśmy mieli powierzać policjantowi na drodze sprawy należące do sądu – porównywał deputowany do PE.

Zapytany o piątkowe wydarzenia w Sejmie kiedy m.in. poseł Michał Szczerba został wykluczony z obrad,polityk stwierdził, że „tego typu demonstracje każdy może robić, ale dworowanie sobie z posiedzenia już nie jest dobre”. – Kryzys w parlamencie należy zakończyć. Bardzo liczyłem na mediacje prezydenta, ale powinno być drugie okrążenie. Liczyłem, że prezydent postawi twarde warunki zarówno PiS, jak i opozycji – dodał.