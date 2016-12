„Prezydent został wprowadzony w błąd”. Press Club pisze do marszałka w sprawie łamania ustaleń

Podpisani pod listem prezes Press Clubu oraz przewodniczący rady Press Clubu - Jarosław Włodarczyk i Marcin Lewicki - wskazali, że mimo zapewnienia marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, który 19 grudnia spotkał się z dziennikarzami, po 20 grudnia 2016 roku nie przywrócono poprzednich zasad dostępu mediów Sejmu.

Autorzy listu wskazali także, że prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że od 20 grudnia obowiązywać będą dotychczasowe zasady dostępu dziennikarzy do Sejmu. „Pan prezydent, podobnie jak my, został wprowadzony w błąd, bowiem 20 grudnia do Sejmu wpuszczani byli tylko dziennikarze ze stałymi akredytacjami, zaś do Senatu także z przepustkami jednorazowymi. Ponadto zamknięta dla mediów była loża prasowa na galerii sali plenarnej” - oceniono.W liście przytoczona została również wypowiedź marszałka, który podczas konferencji prasowej w towarzystwie premier i prezesa PiS zapewniał, że nie wprowadzono żadnych zmian w zakresie dostępu dziennikarzy do Sejmu.

„Dziś nie są już wpuszczani żadni dziennikarze na przpustki jednorazow, w tym np. operatorzy ii ekipyy telewizyjne, którzy właśnie z takich przepustek najczęściej korzystaja. Uprzejmie prosimy Pana Marszałka o pilna interwencje w tej spraiwe: - zaikoćnzono list.