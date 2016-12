Kryzys parlamentarny. Ponad połowa Polaków uważa, że PiS szkodzi demokracji

„Od roku Prawo i Sprawiedliwość sprawuje władzę w Polsce. Czy w tym czasie obecna władza…” - tak brzmiało zdanie, które mieli dokończyć ankietowani.

Okazało się, że 57 proc. badanych twierdzi, że rząd PiS w ciągu roku sprawowania władzy osłabił demokrację w naszym kraju. 23 proc. uważa, że jest odwrotnie i demokracja została wzmocniona. 20 proc. udzieliło odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Sondaż zrealizowała pracownia Millward Brown w dniach 21-22 grudnia 2016 roku na ogólnopolskiej próbie telefonów stacjonarnych i komórkowych. W badaniu wzięło udział 1020 pełnoletnich osób.

Burza w Sejmie i protesty

W piątek 16 grudnia podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Sejmu doszło do dużego zamieszania. Marek Kuchciński wykluczył z posiedzenia posła Michała Szczerbę, co spowodowało zdecydowaną reakcję opozycji. Posłowie, w większości z PO i.Nowoczesnej, zaczęli blokować mównicę. Po kilku godzinach marszałek zdecydował o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej. Tam odbyło się błyskawiczne głosowanie m.in. nad budżetem i ustawą dezubekizacyjną. Prawidłowość jego przebiegu kwestionuje opozycja, która do tej pory protestuje w sali plenarnej w Sejmie.