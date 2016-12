Kancelaria Sejmu ujawnia dokumenty z wątpliwego głosowania. Rozwieją niejasności w sprawie nieobecnych sekretarzy?

Na Facebooku zamieszczono komplet dokumentów z podpisami posłów sekretarzy liczących głosy. Są to skany z wynikami zbiorczymi głosowań oraz skany formularzy do obliczenia głosów w poszczególnych sektorach.





Ponadto wydano oświadczenie, w którym poinformowano, że głosy w Sali Kolumnowej podczas 33. posiedzenia Sejmu były liczone przez ośmiu posłów sekretarzy. „Dwóch do tego wyznaczonych nie stawiło się” - podkreślono.





Na temat wątpliwości, dotyczących liczenia głosów podczas posiedzenia w Sali Kolumnowej, pisaliśmy już wcześniej na Wprost.pl.





Burza w Sejmie i protesty

W piątek 16 grudnia podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Sejmu doszło do dużego zamieszania. Marek Kuchciński wykluczył z posiedzenia posła Michała Szczerbę, co spowodowało zdecydowaną reakcję opozycji. Posłowie, w większości z PO i.Nowoczesnej, zaczęli blokować mównicę. Po kilku godzinach marszałek zdecydował o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej. Tam odbyło się błyskawiczne głosowanie m.in. nad budżetem i ustawą dezubekizacyjną. Prawidłowość jego przebiegu kwestionuje opozycja, która do tej pory protestuje w sali plenarnej w Sejmie.