Tuż przed Wigilią w Sejmie wstawiane są nowe kraty. "Pakiet demokratyczny coraz bardziej żelazny"

O całym zdarzeniu mogliśmy dowiedzieć się z twitta posła opozycji. Andrzej Halicki na swoim koncie zamieścił zdjęcie, pokazujące stan prac. Opatrzył je także znaczącym podpisem. "W przejściach pomiędzy sejmowymi budynkami pojawiają się kraty. Pakiet demokratyczny coraz bardziej żelazny" - komentował poseł Platformy. Nowe "usprawnienie" w Sejmie dodatkowo odgrodzi posłów. Ciężkie kraty montowane są w budynku od strony dostępnego dla obywateli sejmowego dziedzińca.

Nowa instalacja odgradzająca polityków od obywateli powstaje w budynku sejmowym niedługo po demontażu metalowych barierek przed Sejmem. Władza zdecydowała się na ten krok ze względu na protestujących przed Sejmem przeciwników wątpliwego legalnie sposobu uchwalania ustawy budżetowej. Od ubiegłego tygodnia trwa związany z tamtymi wydarzeniami kryzys parlamentarny.

Burza w Sejmie i protesty

W piątek 16 grudnia podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Sejmu doszło do dużego zamieszania. Marszałek Marek Kuchciński wykluczył z posiedzenia posła Michała Szczerbę, co spowodowało zdecydowaną reakcję opozycji. Posłowie, w większości z PO i.Nowoczesnej, zaczęli blokować mównicę. Po kilku godzinach marszałek zdecydował o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej. Tam odbyło się błyskawiczne głosowanie m.in. nad budżetem i ustawą dezubekizacyjną. Prawidłowość jego przebiegu kwestionuje opozycja, która do tej pory protestuje w sali plenarnej w Sejmie.