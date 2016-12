Portal informujący o działaniach Trybunału Konstytucyjnego zniknął z sieci

"Obserwator Konstytucyjny" powstał w 2012 r. Według regulaminu strony, jego zadaniem było promowanie konstytucji i państwa prawa. Informował on również o działaniach TK. Właścicielem serwisu jest Biuro Trybunału Konstytucyjnego. Równolegle działa oficjalna strona TK w domenie rządowej: www.trybunal.gov.pl, zawierająca m.in. informacje o planowanych rozprawach, dokumenty do poszczególnych spraw i komunikaty prasowe o orzeczeniach.Wieloletni redaktor „Obserwatora Konstytucyjnego” Piotr Rachtan poinformował o złożeniu wypowiedzenia. Ponadto redaktor zapowiedział, że nie będzie publikował kolejnych tekstów w portalu. „Złożyłem wypowiedzenie i nie jestem już redaktorem Obserwatora Konstytucyjnego. To nie znaczy, że zniknie on z przestrzeni internetowej z dnia na dzień. Mam nadzieję, że nowe władze Trybunału nie uczynią tego głupstwa” – czytamy w oświadczeniu. „Na pewno jeszcze się spotkamy, może wcześniej, niż w Lepszych Czasach” – dodał.

Dzień później strona zniknęła z sieci i przestała być dostępna dla internautów. Nadal można jednak odwiedzać facebookowy profil „Obserwatora Konstytucyjnego”. Fundacja Akcja Demokracja poinformowała, że większość artykułów, które pojawiały się na stronie Obserwatora Konstytucyjnego jest dostępna pod adresem niezniknelo.pl, gdzie mają być publikowane „dokumenty usuwane przez obecne władze i ich zwolenników”.