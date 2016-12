Niezwykła kolęda przygotowana przez Caritas. „Jezus Malusieńki” o wojnie w Syrii

Do znanej polskiej kolędy Jezus Malusieńki dodano kilka zwrotek, które opowiadają o trudnej sytuacji syryjskich rodzin, które uciekają przed wojną która od kilku lat toczy się w ich kraju. Tak jak 2000 lat temu Święta Rodzina pozbawiona była domu, tak dziś pozbawionych jest go wiele rodzin uchodzących z Syrii i Iraku. Dotyczy to zarówno mieszkających tam chrześcijan, jak i muzułmanów. Słysząc o chłodzie i niedostatku, o którym opowiadają kolędy, możemy zastanowić się nad tym, jak cierpią dziś miliony ludzi uciekających przed wojną lub próbujących ją przetrwać w swoich domach.

„Gdzieś na wschodzie wojna, ciemna to godzina. Nie ma domu ni nadziei syryjska rodzina. Płacze Pan Bóg mały, nad tym światem całym. Dziś w Aleppo, dziś w Mosulu zło już nie zna miary. Uciekają dzieci, z wojennej zamieci. Kto przeżyje, głowę skryje, w wielkim dziwnym świecie. Miłość niech nie zginie, rodzina rodzinie”– śpiewa Violetta Brzezińska w nowej wersji kolędy.

Pomysłodawcą akcji jest fundacja Caritas Polska, która od wielu miesięcy prowadzi program „Rodzina Rodzinie”. Program uruchomiony w październiku br. pozwala blisko 3000 tysiącom polskich darczyńców wspierać długofalowo ponad 1000 syryjskich rodzin w Aleppo i w Libanie. Listę wspierających otwiera abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, jest wśród nich także abp Wojciech Polak, Prymas Polski oraz czterech innych biskupów. Propozycja zaśpiewania kolędy w pasterkę lub w I dzień świąt trafi wraz z tekstem do wszystkich parafii w Polsce