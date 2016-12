Darmowe przedszkole? Błąd w ustawie uniemożliwia gminom pobieranie części opłat - twierdzą eksperci

– Nowelizacja, na mocy której sześciolatki w przedszkolach zostały objęte subwencją oświatową, zmieniła także zapis w art. 14 w ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty. Nadała mu brzmienie: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez gminę przedszkolach„. Dotychczasowy przepis mówił: „Rada gminy określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę przedszkolach” – wyjaśnia dla rp.pl ekspert od prawa samorządowego Ireneusz Krześnicki.

Podobnego zdania jest Stanisław Bułajewski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Eksperci tłumaczą, że ustawodawca przeoczył przepisy częściowe dotyczące uchwał w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, wydanych w oparciu o art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty (tej sprzed nowelizacji - red.). Z dniem wejścia nowelizacji w życie, czyli 9 grudnia, wszystkie uchwały gmin dotyczące tego zagadnienia straciły więc moc prawną.

Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z tej prawniczej gmatwaniny wynika jedna zasadnicza rzecz. Otóż gminy, do czasu powołania nowych uchwał, nie mają podstaw prawnych do naliczania opłat za ponadprogramowe godziny spędzone przez dzieci w przedszkolu. Artykuł na portalu rp.pl przytacza jednak także pogląd Arkadiusza Babczuka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który twierdzi, że przepisy nadal można interpretować na korzyść gmin. Pełny artykuł portalu udostępniamy w linku poniżej.