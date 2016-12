Nowe dane GUS. Rekordowo niska stopa bezrobocia

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych pod koniec listopada 2016 roku wyniosła 1 313 tysięcy, Miesiąc wcześniej bezrobotnych było 1 308 tysięcy, natomiast w porównaniu z tym samym okresem w roku ubiegłym zanotowano spadek liczby osób pozostających bez pracy o 217 tysięcy.

W projekcie przyszłorocznego budżetu rząd przewiduje, że stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2016 r. wyniesie 8,9 proc, by z końcem 2017 r. obniżyć się do 8 proc. (wobec 9,8 proc. na koniec 2015 r.). Pod koniec października minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podkreślała, że stopa bezrobocia rejestrowanego utrzyma się na obecnym poziomie do końca 2016 r.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w listopadzie 2016 wyniosła 115,6 tys. Spadek stopy bezrobocia miał miejsce w 11 województwach i oscylował w przedziale od 0,1 do 0,2 punktu procentowego. Spadek stopy bezrobocia o 0,2 punktu procentowego miał miejsce w 2 województwach: mazowieckim i świętokrzyskim. W 5 województwach (lubelskim, lubuskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim) bezrobocie w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmieniło się. Najniższe występuje w województwie wielkopolskim (5 proc.), a najwyższe w warmińsko - mazurskim (13,7 proc.).