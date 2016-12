Krzywy czubek choinki w Pałacu Prezydenckim. Prezydent: To denerwuje moją żonę

– Żona narzeka, bo czubek jest przechylony, co ją denerwuje – powiedział prezydent zapytany o choinkę przystrojoną dekoracjami w biało-czerwonych barwach. Andrzej Duda mówił również o relacjach z Pierwszą Damą. – Proszę sobie wyobrazić, że żona nie mówi do mnie panie prezydencie. Jesteśmy na ty – stwierdził ironicznie polski przywódca.

Prezydent przyznał, że nie ma przyjaciół wśród polityków. – Bardzo lubię panią premier Szydło, ale dla mnie przyjaciel ma takie znaczenie, że przyjaciół mam takich ze szkoły podstawowej. Znam ich lata, to specyficzny rodzaj więzi dla mnie. Ktoś może nazwać przyjaźnią koleżeństwo, ale jednak przyjaźń to coś dla mnie znacznie więcej – tłumaczył.

Andrzej Duda powiedział w rozmowie z dziennikarzami 300 Polityki oraz Politico, że rodzice czasem odwiedzają go w prezydenckim gabinecie. – Dla każdego to niesamowite, jak się wchodzi do tego gabinetu. Dla mnie podwójnie. Było niesamowite, kiedy wszedłem pierwszy raz w 2007 roku. Po raz pierwszy tu spotkałem się z prezydentem Lechem Kaczyńskim i wtedy po raz pierwszy tutaj byłem. Po raz ostatni byłem w lipcu 2010 roku, a potem znowu wszedłem tutaj już jako prezydent – wyjaśniła głowa państwa.

Prezydent przyznał, że „wielu ludzi do niego nie dzwoni, bo uważają, że nie wolno zadzwonić do głowy państwa”. Nie mówię tutaj o rodzinie czy bliskich przyjaciołach. Najgorsze jest to, że potem mają pretensje, że się z nimi nie kontaktuję. To takie zjawisko, że ludzie przestają dzwonić, jak się zostaje prezydentem. Mam to po raz pierwszy w życiu. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Zwykle ludzie mówią, że przestaje telefon dzwonić, jak się utraci stanowisko. W tym przypadku liczba telefonów ograniczyła się znacząco po uzyskaniu stanowiska. Ludzie nie chcą dzwonić – mówił Andrzej Duda.

Polityk przyznał, że nie ma prywatnych kontaktów z innymi przywódcami państw. – To dlatego, że nie bardzo mamy na to czas. Mogę powiedzieć, że w takich przyjacielskich relacjach jestem z prezydentem Kiską. Bardzo miłe relacje mam z byłym prezydentem Bułgarii, bo on właściwie zakończył prezydenturę. Z prezydent Kolinda Grabar-Kitarović też. Ta lepsza relacja jest między prezydentami mniej więcej w tym samym pokoleniu. To pewnie naturalne – wyjaśnił.