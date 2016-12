Narkotyki zamiast bananów. „Niespodzianka” w zgierskim supermarkecie

W nocy z czwartku na piątek 23 grudnia pracownicy magazynu jednej z sieci supermarketów w Zgierzu w województwie łódzkim dokonali niecodziennego odkrycia. W znajdujących się w magazynie pudełkach, w których miał się znajdować banany, znaleźli paczki z podejrzanym białym proszkiem. Pracownicy postanowili poinformować o całej sprawie funkcjonariuszy policji w Komendy Miejskiej w Zgierzu.

Wezwani na miejsce policjanci wstępnie ustalili że biały proszek odnaleziony w pudełkach po bananach to kokaina. Ze wstępnych informacji wynika, że do magazynu jednej z sieci supermarketów trafiło ponad 386 kilogramów narkotyków. Ich czarnorynkowa wartość jest szacowana na blisko 80 milionów złotych. Środki odurzające zostały zabezpieczone przez policjantów. Analizą tej sprawy oraz wyjaśnieniem okoliczności, w jakich nielegalne substancje trafiły do sklepowego magazynu mają się zająć funkcjonariusze policji z łódzkiej komendy wojewódzkiej. Śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić Prokuratura Okręgowa w Łodzi.