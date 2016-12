Petru nie wyklucza złożenia wniosku o samorozwiązanie Sejmu

– .Nowoczesna zrobi wszystko, aby nie dopuścić do dalszej realizacji szalonej wizji Jarosława Kaczyńskiego. Nasza wizja na Polskę to warunki dla wzrostu i wsparcie rozwoju gospodarczego, a nie realizacja ideologicznej wizji wodza ­– powiedział Ryszard Petru.

Lider.Nowoczesnej był pytany przez dziennikarzy, co jego ugrupowanie zrobi, gdy 11 stycznia marszałek Sejmu Marek Kuchciński zorganizuje posiedzenie w Sali Kolumnowej. – Będę wnioskował o samorozwiązanie Sejmu – zapowiedział.





Protest do 11 stycznia

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna poinformował 22 grudnia, że Zarząd Krajowy partii podjął jednogłośną decyzję o tym, że posłowie pozostaną nieprzerwanie na sali plenarnej do 11 stycznia. Taką samą deklarację złożyło ugrupowanie Ryszarda Petru.

Przypomnijmy, w piątek 16 grudnia podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Sejmu doszło do dużego zamieszania. Marek Kuchciński wykluczył z posiedzenia posła Michała Szczerbę, co spowodowało zdecydowaną reakcję opozycji. Posłowie, w większości z PO i.Nowoczesnej, zaczęli blokować mównicę. Po kilku godzinach marszałek zdecydował o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej. Tam odbyło się błyskawiczne głosowanie m.in. nad budżetem i ustawą dezubekizacyjną. Prawidłowość jego przebiegu kwestionuje opozycja, która do tej pory protestuje w sali plenarnej w Sejmie.