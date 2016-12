Życzenia premier i pary prezydenckiej. „Wszelkie swary pozostawmy na zewnątrz”

W sobotnim wystąpieniu para prezydencka życzy, by wigilijny wieczór wypełnił polskie domy serdecznością, wyrozumiałością i otwartością. – Wszelkie swary pozostawmy na zewnątrz. Możemy różnić się w poglądach, ale polityczne emocje nie powinny nam przesłonić tego, co najważniejsze: szczęścia naszych rodzin – mówi prezydent na świątecznym nagraniu.

– Życzymy państwu radości i optymizmu – zarówno dzisiaj, podczas dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, jak i przez cały następny rok – mówi z kolei Pierwsza Dama. Szczególne życzenia zostały skierowane do wszystkich rodziców, którzy wychowują dzieci. – Zadbajmy o to, by następne pokolenia mogły żyć w Polsce spokojnej, bezpiecznej i sprawiedliwej – pada w nagraniu.

Wcześniej życzenia Polakom złożyła premier Beata Szydło. – Niech ten świąteczny czas będzie pełen radości, wiary, uśmiechu i wzajemnej życzliwości – powiedziała premier.