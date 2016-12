Sejmowa Wigilia. Protestujący posłowie spędzają święta na Wiejskiej

Posłowie opozycji protestują przeciwko – ich zdaniem – łamaniu regulaminu Sejmu przez marszałka Marka Kuchcińskiego od 16 grudnia, nie opuszczając sejmowej sali obrad. Protest ma trwać co najmniej do 11 stycznia, czyli do kolejnego posiedzenia Sejmu.

Posłowie i posłanki z opozycji nie przerwali protestu na czas Wigilii i spędzają ją w Sejmie. W rozmowie z dziennikarką Radia ZET Joanna Scheuring-Wielgus (.Nowoczesna), Joanna Kluzik-Rostkowska i Krystyna Szumilas (Platforma Obywatelska) przyznały, że jest to „niezwykła Wigilia”, ale „rodziny wybaczają im nieobecność przy świątecznym stole”.

Przed Sejmem pojawili się też manifestanci, którzy wystawili choinkę i przygotowali prezenty. Chcą w ten sposób wspierać protest posłów w gmachu.

Portal 300Polityka podał listę posłów opozycji, którzy będą dyżurowali w Wigilię w Sejmie. Z .Nowoczesnej są to: Michał Stasiński, Monika Rosa, Piotr Misiło, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Ewa Lieder, Joanna-Scheruing Wielgus, Marta Golbik i Joanna Schmidt.

Natomiast Wigilię w Sejmie spędzają następujący posłowie Platformy Obywatelskiej (podzielili się dyżurami): Michał Szczerba, Marcin Święcicki, Jan Grabiec, Cezary Tomczyk, Krystyna Szumilas, Tomasz Siemoniak, Małgorzata Kidawa-Błońska, Andrzej Halicki, Józef Lassota, Sławomir Nitras, Joanna Mucha, Marcin Kierwiński i Norbert Obrycki.

Jeszcze przed Wigilią Kancelaria Sejmu poinformowała, że na teren Sejmu jak najbardziej będzie mogła wejść rodzina posła Nitrasa, który w jednym z wywiadów wspomniał, że będzie musiał wyjść poza Sejm, by spotkać się z rodziną.

„Oczywiście zapraszamy żonę i dzieci Sławomira Nitrasa. Rodzina w Święta powinna być razem. Prosimy skorzystać z wejścia w Nowym Domu Poselskim” – napisano na Twitterze Kancelarii Sejmu.