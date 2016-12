Biskup Pieronek o politycznym sporze ostatnich dni: To jest ogromny dramat dla polskiej państwowości i parlamentaryzmu

Jak stwierdził Pieronek, patrząc na zaognienie się politycznego konfliktu, można mieć powody do niepokoju. – Ja się patrzę i widzę te zachowania w parlamencie... (...) Nie mniej jednak, jeśli tę dyskusję prowadzi ktoś, kto jest do tego powołany, i zamyka usta, nie dopuszcza do głosu oraz dyskusji, nie akceptuje wniosków, które składają posłowie, to jest to po prostu dramat – powiedział biskup Pieronek.

Duchowny przywołał też określenie, by „mówić parlamentarnie”. – Nie uczmy się tego języka. Naprawdę – zaapelował. Wskazał, że w parlamencie ludzie „wylewają wszelkie swoje najgorsze myśli” w bezpośredni sposób. – Widać agresję, niemalże sięganie po siłę fizyczną. To jest ogromny dramat dla polskiej państwowości i parlamentaryzmu – mówił.

„Nie można osiągać dobra metodami, które są zdziczeniem”

Ze strony biskupa Pieronka padło też stwierdzenie, że jeśli ktoś myśli, że został upoważniony przez naród do rządzenia, to powinien rządzić w taki sposób, by nie wyrządzało ono krzywdy jakiejkolwiek części społeczeństwa. – To nie jest upoważnienie narodu do tego, by zmieniać wszystko. A nawet jeżeli jest to upoważnienie narodu do zmian, to po pierwsze nie konstytucyjnych, tylko innych. Po drugie, trzeba to robić w sposób, który jest dopuszczalny. Nie można osiągać dobra metodami, które są zdziczeniem – powiedział biskup.