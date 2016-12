OPZZ: Po ostatnich wyborach coś złego stało się z liderami „S”. Chcą tworzyć prorządowe bojówki przeciw związkowcom

Urszula Woźniak z OPZZ stwierdziła, że „PiS prowadzi działania niezgodne z tym, o co walczył słynny związek zawodowy”. „Część z Was nie widzi zawłaszczania przez partię rządzącą prokuratury, policji, sądownictwa, służby cywilnej, instytucji nauki i kultury, nie dostrzega niszczenia Trybunału Konstytucyjnego, nie przejmuje się atakami władzy na samorządy rządzone przez opozycję, psuciem mediów publicznych, nagonkami na organizacje krytyczne wobec władzy” – tłumaczy. Zdaniem przewodniczącej Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w Warszawie „wbrew obietnicom partii rządzącej nie będzie podwyżek płac w budżetówce, nie ma walki z umowami śmieciowymi, nie ma działań na rzecz aktywizacji zawodowej czy tworzenia nowych miejsc pracy. Mamy za to niszczenie systemu edukacji i groźbę zwolnień tysięcy nauczycieli, mamy zamykanie kopalń, mamy pospieszne wymiany kadr w wielu zakładach, gdzie władza dokonuje czystek w oparciu o kryteria polityczne”.

Działaczka podkreśliła, że „sytuacja w Polsce wcale nie jest dobra”, ponieważ spadają inwestycje i dynamika PKB, a rosną niepokoje społeczne. Według Woźniak „po ostatnich wyborach coś złego się stało z liderami Solidarności,ponieważ nagle przestali dostrzegać patologie w funkcjonowaniu państwa i przyłączyli się do rządowej propagandy sukcesu”.

„>>Solidarność<< świadomie kłamie, powtarzając ustami swoich liderów, że protesty przeciwko władzy dotyczą podnoszenia płacy minimalnej czy programu 500+. Wszyscy wiemy, że nie o to w nich chodzi. Ludzie, którzy wychodzą na ulicę, mają dość bezprawia, kolesiostwa, ograniczania swobód obywatelskich, wykorzystywania prokuratury dla celów partyjnych, ataków na prawa kobiet, niszczenia trójpodziału władzy. Tysiące nauczycieli demonstruje przeciwko psuciu polskiej szkoły i masowym zwolnieniom. Czy >>Solidarność<< chce tworzyć bojówki prorządowe przeciwko związkowcom ze Związku Nauczycielstwa Polskiego i innym pracownikom, którzy krytykują »dobrą zmianę«?” – pyta Woźniak.

Działaczka OPZZ zaapelowała do związkowców, „aby nie pozwolili się zwasalizować władzy”. „Nie rezygnujcie z walki o poprawę jakości życia społeczeństwa, nie lekceważcie rosnącej skali zwolnień, nie przechodźcie obojętnie wobec łamania praw obywatelskich, nie traktujcie Konstytucji jako świstka papieru. Nie bądźcie bojówkami rządu. Nawet jeżeli chcieliby tego Wasi liderzy” – zaznaczyła.