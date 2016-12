Prezydent Duda: Tragiczna śmierć artystów Chóru Aleksandrowa to niepowetowana strata dla kultury rosyjskiej

„Proszę przyjąć moje kondolencje z powodu dzisiejszej katastrofy samolotu Tu-154. Na pokładzie, poza załogą, znajdowali się niemal wszyscy artyści Chóru Aleksandrowa. Ich tragiczna śmierć to niepowetowana strata dla kultury rosyjskiej”– napisał polski prezydent. Andrzej Duda„przekazał w imieniu własnym oraz Narodu Polskiego wyrazy współczucia Narodowi Rosyjskiemu, a przede wszystkim Rodzinom ofiar tragedii”.

Katastrofa rosyjskiego tupolewa

Samolot Tu-154 leciał z Moskwy do Syrii. Artyści mieli wystąpić dla stacjonujących tam rosyjskich żołnierzy z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Maszyna zniknęła z radarów około 20 minut po starcie. Jak podaje BBC, maszyna spadła do Morza Czarnego. Jak poinformowało rosyjskie Ministerstwo Obrony, fragmenty Tupolewa 154 znaleziono na dnie Morza Czarnego, półtora kilometra od wybrzeża na wysokości Soczi. Szczątki znajdują się na głębokości od 50 do 70 metrów. Rosyjskie media informują, że około sześciu kilometrów od brzegu wydobyto już pierwsze ciała oraz dokumenty dziennikarzy Pierwyj Kanał, którzy mieli relacjonować wydarzenia z Syrii. Dotychczas służbom ratowniczym udało się wydobyć ciała siedmiu ofiar. W związku z wydarzeniami prezydent Putin nakazał utworzenie komisji rządowej, która będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie śledztwa w sprawie katastrofy w Soczi. Jej pracami będzie kierował Dmitrij Miedwiediew.