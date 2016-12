Napadali na kobiety i grozili nożem. Trafili do aresztu

Zdarzenia miały miejsce jeszcze przed świętami. Wtedy policjanci z ostrołęckiej komendy dostali zgłoszenie, że 65-letniej mieszkance Ostrołęki wyrwano torebkę. Kobieta relacjonowała, że gdy szła chodnikiem w pewnym momencie podbiegł do niej mężczyzna i zaczął wyrywać jej torebkę. Kiedy stawiała opór została uderzona w twarz. Po chwili podbiegł do niej drugi mężczyzna i ją odepchnął. Mężczyźni zabrali torebkę i uciekli w pobliskie blokowiska.

Kolejne zgłoszenie dotyczyło usiłowania kradzieży telefonu. Tym razem jednak sprawcy się wypłoszyli, bo kobieta zaczęła krzyczeć.

Do innego zdarzenia doszło w rejonie szpitala, gdzie napastnicy próbowali wejść do auta, w którym znajdowała się kobieta. Ta widząc podejrzane osoby idące w jej kierunku zaryglowała drzwi. Sprawcy przez chwilę szarpali za klamkę, po chwili jednak uciekli i wsiedli do jednej z taksówek, w której doszło do groźnego incydentu. Podczas jazdy jeden z mężczyzn grożąc kierowcy nożem zażądał od niego wydania gotówki. Taksówkarz wykorzystując dogodną okazję zatrzymał samochód i uciekł. Zdezorientowani napastnicy zrobili to samo.

Sprawcy zostali zostali zatrzymani przez policjantów w rejonie jednej z galerii handlowych na terenie miasta. Dwóch z zatrzymanych w wieku 19 i 23 lat to mieszkańcy innych województw, trzeci to 30-letni mieszkaniec powiatu sokołowskiego. Wszyscy zostali aresztowani. Każdy z zatrzymanych miał w swoim organizmie po około 2 promile alkoholu.

Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec mężczyzn tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.