„Mamy do czynienia z akcją przygotowaną”. Polityk PiS o proteście opozycji

– Jeśli jest poważny, dramatyczny konflikt polityczny, pierwszym imperatywem odpowiedzialności publicznej jest deeskalacja - powiedział w TVP Info były marszałek Sejmu, europoseł Marek Jurek. – Polityka ma swoje realia, a odpowiedzialność ma swoje nakazy. Zawsze należy myśleć, czy jeśli zrobimy krok, to druga strona nie zrobi kroku do tyłu. Jeżeli pojawiają się jakieś gesty porozumienia ze strony polityków to powinno wszystkich obowiązywać dążenie do usunięcia konfliktu – mówił Marek Jurek.

„Próba przesilenia siłowego”

W programie „Woronicza 17” był obecny również Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości, który stwierdził m.in., że w obecnej sytuacji obserwujemy nielegalne działania posłów i „mamy do czynienia z akcją przygotowaną”. – Opozycja miała przygotowane te kartki i banery, aby taką akcje rozpocząć. Zwołała się również, aby dokonać okupacji zewnętrznej Sejmu. Była to próba przesilenia siłowego – stwierdził. – Uruchomiono przemoc, która była wychwalana przez czołowych polityków dzisiejszej opozycji – dodał Sellin.

Przypomnijmy, że od piątku 16 grudnia w Sejmie trwa protest polityków Platformy Obywatelskiej i.Nowoczesnej. Posłowie domagają się wolności mediów w parlamencie oraz powtórzenia głosowania m.in. nad ustawą budżetową, które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej. Nie zgadzają się również z wykluczeniem z obrad posła Michała Szczerby przez marszałka Marka Kuchcińskiego.