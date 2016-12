Uwaga na bardzo silny wiatr. IMGW wydaje ostrzeżenia

Im bliżej morza, tym wiatr ma być silniejszy, w porywach nawet do 120 km/h. RMF24.pl informuje również, że spodziewany jest gwałtowny sztorm, który w najgorszym momencie może osiągnąć siłę aż 11 stopni w skali Beauforta. W pozostałych częściach Polski wiatr będzie osiągał prędkość około 90 km/h, a miejscami nawet 100 km/h. Ostrzeżenie pierwszego stopnia stopnia dotyczy całego kraju. Alert drugiego stopnia wydano dla północnej części Polski.

TVN Meteo podaje z kolei, że w ciągu najbliższej doby należy się spodziewać także opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Termometry w nocy wskażą do 3 st. C, a w ciągu dnia - do 7 st. C.

IMGW wyjaśnia, że zagrożenie drugiego stopnia obejmuje „wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności.Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej”.