„Najmłodszy polski milioner” zatrzymany w Austrii

Piotr K. zatrzymany został w wigilię. Funkcjonariusze Komendy Głównej Policji w rozmowie z TVN24 przekazali, że austriacka policja otrzymała od nich precyzyjne informacje dotyczące miejsca pobytu mężczyzny. Śledczy zarzucają mu popełnienie sześciu przestępstw w tym: oszustwo, handel niezarejestrowanymi kosmetykami oraz lekami. Policja poszukiwała 24-latka ponad rok, w połowie października został wystawiony za nim list gończy.

Piotr K. przedstawiał się jako właściciel kliniki medycyny estetycznej. Sprzedawał m.in. środki do wybielania zębów. Był zapraszany do wielu popularnych programów telewizyjnych, gdzie przedstawiano go jako najmłodszego polskiego milionera.

24-latek po tym, jak zainteresowali się nim śledczy przekonywał, że jest niewinny. Wielokrotnie na swoim profilu na Facebooku publikował oświadczenia i filmy, w których wyśmiewał policjantów. Ostatnie nagranie Piotr K. zamieścił w sieci 24 grudnia. Składa na nim wszystkim życzenia i śpiewa kolędę.