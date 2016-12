Bielan: W demonstracji KOD pod Sejmem uczestniczyła prorosyjska partia Zmiana

– W Sejmie mamy sceny bezprecedensowe. Nawet za czasów Samoobrony, politycy posuwali się wyłącznie do blokowania mównicy. Politycy PO i Nowoczesnej blokowali również fotel marszałka Sejmu. To się nigdzie na świecie nie zdarza, a już na pewno nie w stabilnych demokracjach. To jest uniemożliwienie prowadzenia obrad marszałkowi, to jest ewidentne złamanie prawa – mówił Adam Bielan. Jak zaznaczył, jego zdaniem złamany został na pewno regulamin Sejmu, ale także prawdopodobnie prawo karne.

– Opozycji zależy na tym, żeby sparaliżować państwo. Aby pokazać, że władza się chwieje. Żeby uniemożliwić przyjęcie budżetu, bo 19 grudnia był głosowany budżet. A to oznacza niewypłacanie chociażby świadczeń 500 + – tłumaczył Bielan. Jak wskazał, właśnie ten program miałby być „solą w oku” opozycji i to z jego powodu PO „jest wściekła”, bo jeszcze podczas kampanii Ewa Kopacz zapewniała, że jego wdrożenie jest niemożliwe, tymczasem PiS zrobił to w pierwszym roku rządów. Zdaniem Bielana, okupowanie mównicy jest wizerunkowo niekorzystne dla Platformy Obywatelskiej, a kontynuowanie protestu przez święta dowodzi, że Grzegorz Schetyna nie ma pełni władzy nad swoją partią.

KOD i towarzystwo

Wicemarszałek Senatu, pytany o to, czy sądzi, że może dochodzić do podobnych incydentów, jak napaść na minister Annę Zalewską, stwierdził, że jest o tym przekonany. – KOD został dzisiaj przejęty przez lewackie środowiska, związane też poniekąd z Antifą – ocenił senator. – Wiemy, że część członków Antify demonstrowała pod Sejmem 19 grudnia. To byli m.in. ci ludzie, którzy kładli się pod kołami samochodów. I wiemy, że planują kolejne tego rodzaju starcia i incydenty, po to, żeby sprowokować naszych polityków – stwierdził Bielan.

Po wspomnieniu przez prowadzącą, że KOD odciął się od tego incydentu, wicemarszałek ocenił, że „KOD może się od różnych rzeczy się odcinać, natomiast faktem jest, że na demonstracji pod Sejmem, którą oni zorganizowali, demonstrowała też partia Zmiana, czyli pierwsza otwarcie prorosyjska partia w Polsce”. – Jej lider został zatrzymany przez nasze służby specjalne za współpracę z rosyjskim wywiadem. KOD musi brać odpowiedzialność również za to, że w Polsce uaktywniają się zasoby rosyjskich służb specjalnych w tych dniach, którym zależy na tym, żeby zdestabilizować sytuację w Polsce – ocenił.

– Jeżeli ktoś zwołuje ludzi, kreśli scenariusz Majdanu, jeżeli ktoś, tak jak Lech Wałęsa, który jest jednym z liderów KOD, mówi o wyrzucaniu ludzi z okien, to wpisuje się w tego rodzaju scenariusz – zaznaczył Bielan. Jak podkreślił, wypowiedź byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który stwierdził, że czuł satysfakcję, gdy widział, w jaki sposób lżona była Krystyna Pawłowicz, „była fatalna”.