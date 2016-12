Kluzik-Rostkowska: Prezes PiS wymyślił sobie rzeczywistość, której nie ma

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z tygodnikiem „wSieci” stwierdził, że zachowanie opozycji, która 16 grudnia zablokowała mównicę w Sejmie, było próbą dokonania puczu. Polityk uderzył także w media, które jego zdaniem relacjonowały wydarzenia w sposób nierzetelny. –Trzeba to nazwać wprost: to była próba puczu. Sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej. [...] To była poważna próba sparaliżowania władzy w sposób siłowy, niedemokratyczny. Jej podstawą było założenie, że nie uchwalimy budżetu – mówił Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem „wSieci”. Dodał, że politycy opozycji wzorują się na wydarzeniach z Majdanu na Ukrainie.

– To jest skrajna histeria Jarosława Kaczyńskiego, która jest poparta skrajnym cynizmem jego otoczenia. Prezes PiS wymyślił sobie rzeczywistość, której nie ma. Myślę, że większość z nas ma w pamięci zamach stanu, którego próbowano dokonać w lipcu w Turcji. Przypomnę: wojsko, blokowanie mostów, opanowanie lotnisk, wielka siła. Więc to byłby pierwszy na świecie pucz dokonany za pomocą kartki z napisem „wolne media”. To absurdalne – stwierdziła Joanna Kluzik-Rostkowska.

Była minister edukacji w rządzie Po-PSL winą za obecną sytuację obarczyła otoczenie prezesa PiS. – O ile Jarosław Kaczyński, mam poczucie, że jest w histerii po prostu, bo tak bardzo boi się, że straci choć kawałek kontroli, że wysuwa tak absurdalne oskarżenia w stronę opozycji, o tyle otoczenie to jest skrajny cynizm – tłumaczyła posłanka PO dodając, że „jej zdaniem prezes PiS nie umie wycofać się ze swoich poglądów”. – Mam takie poczucie, że Jarosław Kaczyński tak bardzo nie potrafi się cofnąć wtedy, kiedy wymaga tego sytuacja. Bo przecież ta sytuacja w Sejmie się nie wzięła z niczego – zaznaczyła.