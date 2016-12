„Kevin sam w domu” po raz kolejny hitem telewizyjnym w święta

W grupie ogólnej najwięcej widzów oglądało stację TVP1 - 11,43 procent. W grupie komercyjnej liderem był Polsat (11,95 procent).

W Wigilię najwięcej widzów zgromadził emitowany w Polsacie około godz. 20:00 "Kevin sam w domu". Film obejrzało 4,33 mln widzów, czyli o ponad 200 tysięcy więcej niż przed rokiem. Z kolei w Boże Narodzenie największą widownie miały "Wiadomości" - 4,03 mln widzów.

„Kevin sam w domu” Chrisa Columbusa z Macaulayem Culkinem w roli głównej jest obowiązkową świąteczną propozycją stacji telewizyjnych na całym świecie. Film pokazano na Gwiazdkę 1990 r. i już niebawem trzeba go było wpisać do "Księgi rekordów Guinnessa". Niemal 600 milionów dolarów zysku oznacza, że jest to najbardziej dochodowa komedia wszech czasów. „Kevin sam w domu” to opowieść o ośmiolatku, którego rodzina zapomina zabrać z domu na wyjazd świąteczny. Chłopiec musi także stawić czoła parze włamywaczy, którzy próbują okraść dom. Kiedy jednego roku stacja Polsat chciała wyemitować w wigilijny wieczór inny film, widzowie pisali petycje w obronie kultowej świątecznej pozycji.