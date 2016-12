Kaczyński mówi o puczu. Siemoniak: Desperacka próba mobilizacji swoich zwolenników

Tomasz Siemoniak zarzuty prezesa Prawa i Sprawiedliwości nazwał absurdem i podkreślił, że jeśli już to głównym przywódcą puczystów jest Marek Kuchciński, ponieważ on sprowokował tę sytuację i nie umiał jej rozwiązać. Według Siemoniaka słowa Kaczyńskiego są „zdumiewające” i jest to „desperacka próba mobilizacji swoich zwolenników” .

– Takiego kitu nikt normalny nie przyjmie. Jarosław Kaczyński, gdy zobaczył 13 grudnia jak mało zwolenników PiS-u przyszło na ich manifestację, postanowił mobilizować swoich zwolenników, którzy obserwując to, co się dzieje w telewizji zaczęli powątpiewać w dobrą zmianę i w to, że jest dla niej masowe poparcie – podkreślił Tomasz Siemoniak. – Jeżeli ktoś mówi tak niestworzone rzeczy, zarzuca nam antydemokratyczne działania to zaostrza sytuację – dodał.

Siemoniak stwierdził ponadto, że wydaje mu się, iż marszałek Marek Kuchciński utracił zdolność do działania w Sejmie. Podkreślił, że aby uniknąć kryzysu Kuchciński powinien ogłosić przerwę do następnego dnia, przywrócić posła Szczerbę i zapowiedzieć, że spotka się z mediami za 2-3 dni w celu ustalenia nowych zasad.