„Dama z gronostajem” wkrótce trafi w państwowe ręce? Coraz bliżej podpisania umowy

Już w połowie miesiąca TVN informował, że minister kultury Piotr Gliński podjął negocjacje dotyczące obrazu „Dama z gronostajem” pędzla Leonarda da Vinci. To jedyny obraz wielkiego artysty renesansu przebywający na stałe w Polsce. Dzieło należy do Fundacji Książąt Czartoryskich i według jej statutu może zostać sprzedane tylko w pakiecie z pozostałymi eksponatami, a nawet budynkami, w których są przechowywane. Wówczas podawano, że ministerstwo wolałoby jednak jak najwięcej zaoszczędzić na tej transakcji i kupić obraz bez żadnych dodatków. Eksperci wyceniają wartość "Damy z Łasiczką" na co najmniej miliard złotych.

Jak podaje RMF FM, rozmowy na temat sprzedaży kolekcji owiane są tajemnicą. Wycena całości prywatnych zbiorów jest w zasadzie niemożliwa. Negocjacje prowadzone są pomiędzy resortem, a księciem Adamem Karolem Czartoryskim, fundatorem i prezydentem fundacji. Spowodowało to oburzenie zarządu, który przed świętami złożył rezygnację.

Kolekcja Fundacji Czartoryskich, to około 86 tys. obiektów muzealnych i ok. 250 tys. obiektów bibliotecznych. Najcenniejsze z nich to obrazy: Dama z gronostajem" oraz "Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem" - jedno z trzech dzieł malarskich Rembrandta, które znajdują się w Polsce.