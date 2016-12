Polski operator postrzelony na planie. W reklamie grał Ewan McGregor

Podczas kręcenia kolejnych scen do reklamy, w której udział brał Ewan McGregor, doszło do postrzelenia polskiego operatora. Mężczyzna przeszedł już skomplikowaną operację, czekają go kolejne.

Do zdarzenia doszło 21 grudnia. Wówczas na lotnisku na Bemowie kręcono scenę, w której w kierunku kamery oddawany jest strzał z helikoptera. Strzał oddał emerytowany żołnierz związany z fundacją Sprzymierzeni z GROM. Kula wystrzelona została z karabinu samopowtarzalnego POF-USA P308 i trafiła w lewą kość udową operatora. Prokurator Arkadiusz Jaraszek z działu prasowego Prokuratury Krajowej przekazał w rozmowie z TVN24, że sprawą zajmuje się już policja pod nadzorem prokuratury. – Zostaną powołani biegli, którzy ocenią stan zdrowia pokrzywdzonego i charakter uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznał. Wtedy zostanie podjęta decyzja, czy i jakie zarzuty w tej sprawie zostaną ogłoszone – poinformował. Ewana McGregora nie ma na liście świadków, których przesłuchać chce policja i prokuratura, stąd przypuszczenie, że zszedł z planu zdjęciowego nim doszło do wypadku. TVN24 / Źródło: