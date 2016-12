Kempa o proteście opozycji: Nieudolna próba wywołania zamieszek

– Mieliśmy rzeczywiście do czynienia z puczem, tak to dzisiaj spokojnie możemy w ten sposób oceniać – stwierdziła Kempa na antenie TVP. – Próbowano zablokować ustawę budżetową, ale przede wszystkim też ustawę, która jest sprawiedliwością dziejową, myślę tu o obniżeniu emerytur, zabraniu tych niesłusznie nadanych przywilejów tym, którzy walczyli tak naprawdę z demokratyczną opozycją –tłumaczyła.Jej zdaniem rząd Prawa i Sprawiedliwości wykazał się w tej sytuacji, w porę zażegnując niebezpieczeństwo. – My temu podołaliśmy, nie ugięliśmy się. Cel był taki, żeby spowodować zablokowanie tych najważniejszych ustaw, a potem pokazać, że obecna władza sobie nie radzi nawet z uchwaleniem budżetu. To była próba, nieudolna dzięki determinacji obozu obecnej władzy, wywołania w kraju zamieszania i zamieszek – przekonywała.

„Próba sparaliżowania władzy”

Przypomnijmy, w wywiadzie dla tygodnika „wSieci” prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał wydarzenia z 16 grudnia „puczem” i de facto oskarżył opozycję o zamach stanu. „Trzeba to nazwać wprost: to była próba puczu. Sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej. [...] To była poważna próba sparaliżowania władzy w sposób siłowy, niedemokratyczny. Jej podstawą było założenie, że nie uchwalimy budżetu” – mówił Kaczyński.