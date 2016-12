Pawłowicz apeluje do wspierających opozycję, aby „przejrzeli na oczy” i zapowiada kolejną ustawę

Krystyna Pawłowicz przypomniała, że podczas 33. posiedzenia Sejmu posłowie przyjęli projekt ustawy zakładający obniżenie emerytur i rent ponad 32 tys. byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Jednocześnie, obniżona emerytura nie będzie mogła przekraczać miesięcznej kwoty przeciętnej emerytury, czyli około 2053 zł brutto. W przypadku rent, po obniżeniu, nie będą one mogły być wyższe niż średnia renta, czyli ok. 1543 zł brutto. Zapowiedziany przez parlamentarzystkę projekt ustawy, który ma być rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu 11 stycznia dotyczy żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, którzy pełnili służbę wojskową na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 VII 1944 do 31 VIII 1990 i w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Obniżenie świadczeń ma objąć blisko 12 tysięcy osób.

„Mimo blokady opozycji, Sejm obniżył emerytury i renty SB-eckie,a teraz, w styczniu zajmie się emeryturami "mazgułów" i jego wojskowych kolegów "kulturalnie" gnębiących Polaków do 1990r. Ciekawe,czy p. Mazguła i jego kolega Mazurowski 11 stycznia pogrożą posłom swą nie zdaną służbową bronią. Mam nadzieję, że ich rozbrojono” – napisała na swoim profilu posłanka Krystyna Pawłowicz.

Polityk PiS podkreśliła, że „na dzień rozpoczęcia posiedzenia Sejmu tzn na 11 stycznia opozycja zapowiedziała akcję blokowania Sejmu, tym razem dla obrony emerytur i rent wojskowych katów polskich patriotów”.„Będzie powtórka burd posłów opozycji z poprzedniego posiedzenia Sejmu. Ale Sejm odbędzie się. Wspierający opozycję, przejrzyjcie na oczy, po której jesteście stronie” – zaapelowała Pawłowicz.