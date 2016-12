Kaczyński jak Erdogan? Schetyna odpowiada na słowa o „puczu”

– Przeczytałem wywiad z Kaczyńskim. To jakiś absurd, paranoja. Teza o próbie przeprowadzenia puczu jest równie dziwaczna, co wizja państwa prezentowana przez prezesa PiS – ocenił Schetyna. Dodał, że „koronnym dowodem na pucz mają być... kanapki zamówione do Sejmu, zresztą przez marszałka Marka Kuchcińskiego z PiS z powodu konieczności przegłosowania ponad 400 poprawek do ustawy budżetowej”.

Kaczyński jak Erdogan?

W ocenie Schetyny, Jarosław Kaczyński „używa podobnych konstrukcji myślowych do tych stosowanych przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana po stłumieniu puczu w sierpniu tego roku”. Prezes PiS ma mówić o puczu, któremu udało się zapobiec i odnosi się do sytuacji potencjalnej. – (Kaczyński - red.) Mówi o inspiracji z zewnątrz, o odosobnionych grupkach, o tym, że władza reprezentuje naród. Widać zresztą, że w to został już wprzęgnięty cały aparat propagandowy państwa PiS. Jednolity przekaz nadawany jest z rządowych mediów, jednolity komunikat formułują politycy partii rządzącej – wskazał.

Wywiad Kaczyńskiego

Prezes Prawa i Sprawiedliwości w rozmowie z tygodnikiem „wSieci” stwierdził, że zachowanie opozycji, która 16 grudnia zablokowała mównicę w Sejmie, było próbą dokonania puczu. Polityk uderzył także w media, które jego zdaniem relacjonowały wydarzenia w sposób nierzetelny. –Trzeba to nazwać wprost: to była próba puczu. Sygnały o takiej możliwej próbie przejęcia władzy docierały już do nas wcześniej. [...] To była poważna próba sparaliżowania władzy w sposób siłowy, niedemokratyczny. Jej podstawą było założenie, że nie uchwalimy budżetu – mówił Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem „wSieci”. Dodał, że politycy opozycji wzorują się na wydarzeniach z Majdanu na Ukrainie.