Długie weekendy w 2017 roku. Sprawdź, jak zaplanować urlop, aby dłużej wypocząć

Styczeń

Nowy Rok wypada w niedzielę, a więc tutaj niestety nie przypada nam żaden dodatkowy dzień wolny, tak jak ma to miejsce w przypadku świąt wypadających w soboty. Za to już w piątek 6 stycznia obchodzimy Święto Trzech Króli, co oznacza weekend wydłużony do 3 dni. Na kolejny długi weekend trzeba będzie poczekać aż do połowy kwietnia.

Kwiecień

Data świąt Wielkanocnych jest ruchoma, jednak każdego roku przypadają one w te same dni tygodnia. W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tzw. paschalna pełnia Księżyca), przypadającej po 21 marca. W tym roku Wielkanoc będziemy obchodzić 16 i 17 kwietnia. Ewentualny urlop w dniach 18-21 kwietnia (wtorek-piątek) wydłuży odpoczynek do 9 dni.

Maj

Korzystnie w 2017 roku wypada weekend majowy. Święto Pracy (1 Maja) będziemy obchodzić w poniedziałek, natomiast Święto Konstytucji 3 Maja w środę. Tylko jeden dzień urlopu w dniu 2 maja oznacza 5-dniową majówkę, natomiast dodatkowe dni wolne w dniach 4 i 5 maja dadzą szansę na 9 dni odpoczynku.

Czerwiec

W czerwcu przypadają dwa święta. 4 czerwca będziemy obchodzić Zielone Świątki. Ustawowo jest to dzień wolny od pracy, jednak z racji tego, iż święto to przypada w niedzielę, z wolnego dnia będą się mogli cieszyć jedynie pracownicy sklepów.

Kolejna okazja na dłuższy odpoczynek już w czwartek 15 czerwca, kiedy to będziemy obchodzić Boże Ciało. Urlop w piątek 16 czerwca pozwoli na 4 dni wolnego od pracy.

Sierpień

W wakacje będziemy mieli jedną szansę na długi weekend. Aby cieszyć się 4-dniowym odpoczynkiem, wystarczy wziąć wolne 16 sierpnia, czyli dzień po święcie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadającym na czwartek 15 sierpnia.

Listopad

Święto Zmarłych obchodzone 1 listopada wypada w tym roku w środę. Dwa dni wolnego przed lub po tym święcie oznaczają 5 dni wolnego, urlop we wszystkie te dni wydłuży wypoczynek do 9 dni. Święto Niepodległości 11 listopada będziemy obchodzić w 2017 roku w sobotę, co oznacza, że przysługjue nam wolny dzień

Grudzień

Pomyślnie dla pracowników wypadają także Święta Bożego Narodzenia. 24 grudnia czyli Wigilia przypada na niedzielę. Trzy dni urlopu w dniach 27-29 grudnia pozwolą na na aż 10-dniowy odpoczynek, ponieważ Nowy Rok przypada na poniedziałek.