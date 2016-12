Polonia Institute atakuje Komitet Obrony Demokracji. „To organizacja terrorystyczna”

Działająca na terenie Stanów Zjednoczonych organizacja wyraziła w liście pełne poparcie dla rządu PiS. Ponadto autorzy listu przyznali, że są zaniepokojeni działaniami Komitetu Obrony Demokracji. Zapowiedzieli, że do amerykańskiego rządu trafi wniosek o zaklasyfikowanie KOD-u jako organizacji terrorystycznej.

Na tym jednak nie koniec. Polonia Institute chce rozpocząć starania o to, aby wnioski wizowe członków KOD-u kończyły się odmową. Jak podaje Fakt24.pl, autorzy listu podkreślają, że przywódcy KOD-u nawołują do destabilizacji kraju i deklarują użycie broni palnej. Ponadto Polonia Institute argumentuje, że wielu członków KOD-u to dawni funkcjonariusze byłej komunistycznej tajnej policji.

Stwierdzono również, że KOD ma już silne struktury w Stanach Zjednoczonych i podczas protestów, które będą organizowane w USA może dojść do aktów przemocy. Polonia oczekuje zdecydowanej odpowiedzi na rzekomo bezprawne działania KOD-u.