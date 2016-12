Elżbieta Witek: Reasumpcja głosowania nad budżetem jest wykluczona

– Nie patrzy się jednak na całość tego wywiadu, który był świetny i mówił o bardzo wielu ważnych sprawach, ale zwraca się uwagę na jedno słowo – zaznaczyła Elżbieta Witek. Szefowa gabinetu politycznego premier Beaty Szydło stwierdziła, że warte uwagi jest to, jak bardzo dokładnie oponenci polityczni PiS szukają „tego jednego słowa”.

– Znaleźli tam słowo >>pucz<<. Nie wiem, dlaczego wokół tego zrobiono taką wielką awanturę. Pucz w sensie dosłownym, to zbrojny zamach stanu, próba przejęcia władzy w niekonstytucyjny sposób. Z tym niekonstytucyjnym sposobem obalenia Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia od samego początku. To nawoływanie, także przez dziennikarzy jednej z gazet, ale także pułkownika Mazguły – przekonywała Elżbieta Witek. Jak zaznaczyła, odezwa o wyjście na ulice skierowana była także do wojskowych i dotyczyła wypowiedzenia posłuszeństwa. – To naprawdę jest bardzo niebezpieczne – podkreśliła. Zdaniem Mazurek emocje, które mają miejsce w Warszawie, nie przekładają się na to, jak żyją mieszkańcy mniejszych miejscowości.

Szefowa gabinetu politycznego Beaty Szydło stwierdziła, że Sejm powinien być miejscem, w którym parlamentarzyści uchwalają prawo. – Mam nadzieje, że opozycja ochłonie i fotel marszałka Sejmu będzie wolny. Reasumpcja głosowania nad budżetem jest absolutnie wykluczona – stwierdziła Witek. Jej zdaniem „opozycja totalna nie umie pogodzić się z wyborem Polaków”.