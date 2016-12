Morderstwo czy samobójstwo? Ciało mężczyzny i pistolet na chodniku w Grodzisku Mazowieckim

Na ciało co najmniej 50-letniego mężczyzny natknął się we wtorek wieczorem jeden z kierowców. Zwłoki leżały w kałuży krwi na chodniku przy ulicy Chełmońskiego w Grodzisku Mazowieckim. Przy mężczyźnie spoczywał także pistolet singer. Przejezdny, który zatrzymał się, by pomóc, zawiadomił policję i pogotowie. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni stwierdzili zgon.

Prokurator Dariusz Ślepokura z Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim ujawnił, że na ciele odkryto ranę powstałą po strzale z najbliższej odległości. Sugerowałoby to samobójstwo. Podejrzenia wzbudzał jednak brak jakichkolwiek dokumentów u mężczyzny. Zwłok nie rozpoznał także żaden z okolicznych dzielnicowych. – Na głowie miał m.in. ślad od lufy. Jednak dopiero gdy będziemy dysponowali wszystkimi ekspertyzami, będziemy mogli powiedzieć, w jakich okolicznościach doszło do śmierci – podkreślał Ślepokura. – Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia – dodawała st. asp. Katarzyna Zych, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim.