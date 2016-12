Nowoczesna składa wniosek do prokuratury w sprawie głosowania nad ustawą budżetową

– Przyjmijmy w sposób legalny budżet. To, że Prawo i Sprawiedliwość się ośmiesza to nic, ale przykre jest to, że ośmiesza Polskę na arenie międzynarodowej. Klub PiS to nie jest posiedzenie Sejmu – tłumaczyła Katarzyna Lubnauer. Posłanka Nowoczesnej dodała, że jej klub złożył szereg zawiadomień do prokuratury w związku z głosowaniem nad ustawą budżetową, które odbyło się w Sali Kolumnowej. 19 grudnia do prokuratury trafił wniosek z sprawie niedopełnienia obowiązków przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Z kolei 23 grudnia do prokuratury skierowano wniosek odnośnie posłów opozycji – Elżbiety Borowskiej z Kukiz'15 oraz Krystiana Jarubasa z PSL którzy nie byli obecni na sali.

Katarzyna Lubnauer podkreśliła, że do kolejnego wniosku będzie dołączony film, który nakręcił poseł Michał Stasiński. – Widać, że brakuje 9 głosów, a posłowie sekretarze dodają głosy. Dotyczy to tylko dwóch ostatnich rzędów głosujących, być może tych głosów brakuje dużo więcej. Apelujemy, aby prokuratura jak najszybciej zajęła się tym wnioskiem. Warto, żeby ten kryzys rozwiązać do końca roku. Apelujemy do PiS, aby jak najszybciej rozwiązał ten spór – podkreśliła.

Katarzyna Lubnauer złożyła również w imieniu Nowoczesnej pismo skierowane do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w którym wnioskuje o udostępnienie płyty CD/DVD z nagraniami przebiegu wydarzeń na Sali Kolumnowej z dnia 16 grudnia od godziny 21:15 do 23:30 ze wszystkich kamer z dźwiękiem. Nowoczesna poprosiła również o informacje, czy wszystkie dostępne na Sali Kolumnowej kamery były uruchomione, także dlaczego w dużej części jedynego dostępnego nagrania brakuje ścieżki dźwiękowej.