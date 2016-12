Gowin: Przed świętami PiS rozważało pójście do opozycji z opłatkiem

– Przed świętami rozważaliśmy, czy nie pójść do Sejmu i nie przełamać się opłatkiem z protestującą opozycją, by zakończyć konflikt – przyznał Jarosław Gowin na antenie Radia ZET. Wicepremier podkreślił, że „niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości zastanawiali się nad takim gestem, ale jednocześnie wydaje mu się, że część jego dawnych kolegów uległa amokowi”. Zapytany o to, czy gest przełamania się opłatkiem nie poprawiły relacji między politykami, Gowin odparł, że „emocje są złym doradcą”. – Leży mi na sercu dobro kraju. Rozmawiam z opozycją, to jest konkretne działanie. Efektów na razie nie ma – dodał.

W opinii wicepremiera „w 2019 roku dojdzie do starcia gigantów”. – Staną naprzeciwko siebie 2 obozy. Naszym konkurentem będzie zjednoczona opozycja na czele z Donaldem Tuskiem – przyznał polityk dodając, że „współpracował z Donaldem Tuskiem i nie widzi możliwości, żeby mógł ułatwić temu polityki powrót do władzy”. – Zrobię, co w mojej mocy, żeby do tej recydywy nie doszło – zaznaczył. Jarosław Gowin stwierdził, że „przy wielu błędach obecnych rządzących, zdecydowanie lepiej nadają się do rządzenia Polską, niż obóz opozycji”.