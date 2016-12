"Mazurek odpowiada na materiał TVN: Na sali było kworum"

W materiale „Faktów” analizowano nagranie posła.Nowoczesnej Michała Stasińskiego, któremu udało się zarejestrować tę część Sali Kolumnowej, w której siedzieli posłowie przydzieleni do sektorów VII i VIII. W takich sektorach posłowie sekretarze ręcznie zliczali głosy. Po podzieleniu nagrania na kadry, wyliczono, że w tych sektorach zagłosowało 56 posłów, gdy w protokole zapisano, że oddano 65 głosów.

– To nie Prawo i Sprawiedliwość, a internauci podsumowali ten materiał TVN. Wykazali, że co najmniej 3 głosy nie zostały policzone – komentowała te ustalenia „Faktów” rzecznik PiS Beata Mazurek podczas konferencji w Sejmie. Podkreśliła również, że w ocenie tych, którzy liczyli głosy oraz pracowników Kancelarii Sejmu, na sali było kworum. – Pytanie, czy zrobiono to celowo, czy to nierzetelność dziennikarska – dodała poseł PiS, poddając w wątpliwość ustalenia „Faktów”.

Mazurek zapewniła również, że zgodnie z przepisami i zgodnie z regulaminem, posłowie mieli prawo głosować ustawę budżetową. Obecny na konferencji wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki dodał, że to nie zdjęcia „wykonywane różnym sposobem”, ale protokół jest dowodem głosowania posłów.